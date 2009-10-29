Astrum: НБУ готов снизить процентные ставки по кредитам

Национальный банк Украины готов рассматривать возможность сокращения уровня процентных ставок по кредитам без уступок в денежно-кредитной политике.

Такое мнение высказал УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ, комментируя вчерашнее заявление представителя НБУ о возможности пересмотра процентных ставок по кредитованию на следующей неделе.

По словам эксперта, одной из ключевых составляющих критики политики Национального банка, в частности и со стороны правительства, является то, что политика процентных ставок и рефинансирования остается слишком жесткой и НБУ слишком дорого кредитует коммерческие банки. Однако сейчас ключевым аспектом является не уровень процентных ставок, а объемы ресурсной поддержки банковской системы Нацбанком, которые сократились до менее чем 1 млрд. грн. в месяц по сравнению с более 9 млрд. грн. в среднем в месяц в первом полугодии 2009 года.

«Поскольку уровень процентных ставок в таких условиях имеет второстепенное значение, Нацбанк готов рассматривать возможность сокращения их уровня, чтобы демпфировать критику своей деятельности без существенных уступок в денежно-кредитной политике», - отметил А.БЛИНОВ.

В то же время политика центрального банка относительно процентных ставок определяется показателем реальной процентной ставки, то есть процентной ставки, откорректированной на уровень инфляции. «При текущем уровне инфляции в 15% годовых номинальные процентные ставки операций НБУ на уровне 15,5-17% годовых отвечают реальным процентным ставкам в 0,5-2% годовых, что свидетельствует о достаточно нейтральной процентной политике», - говорит А.БЛИНОВ. Однако, по его словам, для объективной оценки нужно использовать показатель инфляции на 12-месячную перспективу, который, по оценкам экспертов компании, будет выше, в частности, из-за ожидаемого в следующем году роста тарифов.

«По нашим оценкам, текущий уровень процентных ставок НБУ на уровне 15,5-17% годовых с учетом инфляции на 12-месячную перспективу отвечает отрицательным процентным ставкам на уровне 2-3,5%. Это указывает на то, что нынешний уровень процентных ставок уже достаточно низкий, чтобы не ограничивать экономическое развитие страны таким образом, чтобы при этом не стимулировать ускорение инфляции», - комментирует эксперт. К тому же уровень объективности номинальных ставок проверяется и другим способом — через спрос на государственные облигации внутреннего займа (ОВГЗ). На последнем аукционе, который состоялся 27 октября, средневзвешенный уровень доходности составлял 27-28%. Это также свидетельствует о том, что ставки НБУ являются достаточно низкими в нынешних экономических условиях.

«Поскольку на этот момент политика рефинансирования НБУ имеет второстепенное значение для банковской системы, мы не ожидаем, что возможная коррекция процентных ставок существенно повлияет на уровень коммерческих ставок по кредитам и депозитам в Украине», - подчеркнул А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, на следующей неделе Национальный банк Украины может пересмотреть процентные ставки по кредитам овернайт под обеспечение государственными ценными бумагами и по кредитам без обеспечения (бланковые).

Такое мнение на пресс-конференции 28 октября высказал руководитель группы советников главы НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ.

Он напомнил, что ставки по кредитам без обеспечения на сегодня составляют 17%, ставки с обеспечением (бланковые) – 15,5%, инфляция в годовом измерении – 15%.

Справка УНИАН. С 12 августа 2009 г. Национальный банк Украины уменьшил ставку по кредитам овернайт под обеспечение государственными ценными бумагами на 0,5 п.п. – до 15,5%, и по кредитам без обеспечения (бланковые) на 1 п.п. – до 17%.