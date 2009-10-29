«Оранта» проведет собрание акционеров в режиме online-трансляции

Национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» проведет собрание акционеров в режиме прямой online-трансляции. Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, завтра, с 12.15 до 13.00, все желающие смогут виртуально принять участие в собрании акционеров, главным вопросом которого станет утверждение результатов открытого (публичного) размещения акций компании дополнительной (восьмой) эмиссии на сумму более 600 млн. грн.

По информации НАСК «Оранта», трансляция собрания в режиме реального времени будет проходить на официальном сайте компании www.oranta.ua и на страховом портале www.tristar.com.ua.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». Компания имеет более 800 структурных подразделений во всех регионах страны.

Общий сбор страховых платежей компании по итогам первого полугодия 2009 года составил 371 млн. грн., страховые выплаты – 170 млн. грн.

По итогам последней допэмиссии акций НАСК «Оранта» на 600 млн. грн. структура ее акционеров выглядит следующим образом: казахстанский «БТА Банк» – 35,17%, компании, подконтрольные Н.ЛАГУНУ, – 45%, кипрские компании Сolorino Trading Limited и Saleta Limited (связывают с экс-председателем Совета директоров АО «БТА Банк» (Казахстан) Мухтаром АБЛЯЗОВЫМ) – по 5,62%, миноритарные акционеры – около 8%. Председателю Наблюдательного совета НАСК «Оранта» Олегу СПИЛКЕ принадлежит 0,27% акций компании.