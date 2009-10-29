Евро растет к доллару перед выходом данных о ВВП США

Евро растет к доллару и иене на европейских торгах в четверг перед выходом данных о ВВП США, которые, как ожидается, могут указать на восстановление американской экономики в третьем квартале. Об этом сообщает Рейтер.

Высокодоходные валюты, такие австралийский и новозеландский доллары, также демонстрируют рост на фоне восстановления рынков акций. Трейдеры говорят, что понижательная коррекция фондовых рынков, которая была вчера и сегодня утром, могла подойти к концу.

Выход сильных данных о ВВП США может подкрепить оптимизм по поводу состояния глобальной экономики, однако инвесторы пока не стремятся занимать новые позиции после недавнего выхода серии слабой статистики из США, которая привела к падению акций и росту доллара и иены.

Экономисты, опрошенные Рейтер, в среднем прогнозируют, что увеличении ВВП США в третьем квартале составил 3,3 процента, и, таким образом, крупнейшая в мире экономика покажет рост впервые со второго квартала 2008 года. Данные будут опубликованы в 15.30 МСК.

"Настал момент, когда некоторые валюты выглядят перепроданными в краткосрочном периоде, и сейчас мы видим некоторое восстановление", - сказал Наим Вахид из Bank of Scotland

Он отметил высокую неопределенность в отношении данных о ВВП США, добавив, что в случае их сильного значения возобновится спрос на высокодоходные активы.

К 14.17 МСК евро вырос к доллару на 0,2 процента до $1,4744, к иене - на 0,28 процента до 133,76 иены, восстановившись с ранее достигнутых двухнедельных минимумов в $1,4683 и 132,81 иены соответственно.

Поддержку склонности инвесторов к риску оказал европейский рынок акций, который поднялся на 0,33 процента, а также положительная динамика фьючерсов на биржевые индексы Уолл-стрит.

Индекс доллара, отражающий стоимость валюты США к корзине шести основных валют мира, снизился на 0,16 процента до 76,30 пункта. C начала недели индекс доллара вырос более чем на процент и может показать самый резкий недельный прирост за более чем пять месяцев.