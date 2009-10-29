Центробанк РФ снизил ставки на 0,5%

Центральный банк РФ в четверг принял решение понизить с 30 октября 2009 года ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов, что стало восьмым снижением ставок с апреля этого года. сообщает Рейтер.

Ставка рефинансирования понижена до минимального исторического значения в 9,50 процента годовых с 10,00 процента, минимальная ставка однодневного аукционного репо - до 6,75 процента с 7,25 процента.

В предыдущий раз Банк России снизил ключевые ставки с 30 сентября 2009 года - на 0,25- 0,75 процентного пункта для дополнительного стимулирования экономической активности.

Устная риторика руководителей ЦБР ни у кого не оставила сомнений в скором очередном снижении ставок, его ожидали с середины октября. Однако ЦБР выжидал целый месяц, анализируя макроэкономические показатели.

Снижение ставок произошло после выхода данных Росстата об инфляции - по оценке ведомства, инфляция в РФ остается нулевой восьмую неделю подряд. Октябрь будет третьим месяцем нулевой инфляции.

По расчетам ЦБР, инфляция в годовом выражении составила на 26 октября 9,9 процента.

Российский премьер Владимир Путин не исключал, что инфляция за весь 2009 год будет чуть более 8 процентов.

ЦБР указал на опасность высокого уровня номинальных процентных ставок в России с точки зрения притока спекулятивного капитала.

С начала октября ЦБР пришлось купить для ограничения резкого укрепления рубля более $12 миллиардов. В этой сумме велика доля "горячих денег" - спекулятивного капитала, который также быстро и уходит. Поэтому ЦБР пошел против спекулянтов - снизил все ставки, и кредитные и депозитные, на 50 базисных пунктов, тогда как в прошлый раз уменьшил некоторые ставки лишь на 25 базисных пунктов.

"Сокращение разницы в уровнях краткосрочных процентных ставок на внутреннем и внешних рынках за счет снижения ставок по операциям Банка России будет способствовать снижению привлекательности краткосрочных вложений в российские активы и препятствовать накоплению рисков на фондовом и валютном рынках", - считает ЦБР.

Максим Орешкин из Росбанка, предсказавший в понедельник снижение ставок ЦБР на этой неделе на 50 базисных пунктов по ставке рефинансирования, считает, что действия ЦБР немного охладят пыл спекулянтов:

"По этой причине депозитная ставка была снижена на 50 базисных пунктов... некоторое влияние это окажет, но ставки ЦБ по-прежнему высоки и часть игроков будет пользоваться разницей в ставках, хотя риски после такого уменьшения возрастают".

"Дифференциал процентных ставок всё еще высок и (шаг регулятора) не сильно охладит интерес к carry trade, если нефть будет оставаться на высоком уровне ($70-80 за баррель)", - сказала Рейтер Александра Евтифьева из ВТБ Капитала.

Довольно существенным будет влияние на кредитную активность банков, так как стоимость фондирования для них снизится, сказала Евтифьева.

"В первую очередь, это окажет влияние на облигационный рынок... сначала будет влияние на 1-2 эшелон, для них стоимость заимствований будет меньше, потом снижение доходностей будет глубже распространяться, через какое-то, более продолжительное время", - сказал Орешкин.

"А если облигации становятся менее доходными, банки начинают обращать внимание на кредитование. Кстати, снижение депозитной ставки ЦБ делает размещение средств на депозитных счетах менее доходным и тоже стимулирует кредитование", - добавил он.

Регулятор не остановится на нынешнем значении ставки рефинансирования и продолжит снижать ее, ждут аналитики.

ЦБР написал, что дальнейшие шаги по снижению ставок будут определяться развитием инфляционных тенденций, динамикой производственной и кредитной активности, состоянием валютного и долгового рынка.

Первый зампред ЦБР Алексей Улюкаев говорил, что ставка рефинансирования может быть снижена как минимум до 9 процентов.

Евтифьева из ВТБ Капитала считает, что ЦБ может еще раз понизить ставки в этом году.

Значимость процентной политики ЦБ уже существенно повысилась и будет расти по мере более свободного плавания курса рубля.

"Мы не перешли в режим свободного плавания и потенциал роста эффективности процентной политики ЦБ еще есть", - сказал Орешкин.

"Текущая политика ближе к свободному плаванию и инфляционному таргетированию, чем год назад. ЦБ постепенно движется к поставленной цели и в какой-то момент мы перейдем в новый режим, это ни у кого не вызывает сомнений, вопрос только в сроках", - добавил он.

Глава ЦБР Сергей Игнатьев месяц назад говорил, что ЦБ ушел от "сильноуправляемого" курса рубля к "слабоуправляемому" и к свободному плаванию может перейти за два года