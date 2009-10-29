Золото вновь превысило 1,03 долл. за унцию

Золото вновь превысило уровень 1.030 долл. за унцию благодаря снижению доллара к евро перед выходом данных о ВВП США в третьем квартале. Об этом сообщает Рейтер.

В 13.45 МСК золото подорожало до $1.033,80 за унцию с $1.026,85 при закрытии торгов в среду.

"Стабилизация доллара США помогла золоту, и интерес на физическом рынке растет. Думаю, что в будущем квартале нас ожидает тенденция к ослаблению доллара", - сказал аналитик Standard Bank Вальтер де Вет.

Евро вырос к доллару накануне выхода данных о ВВП США в третьем квартале. Наблюдатели ожидают роста этого показателя, и если данные не оправдают ожиданий, это может спровоцировать продажу высокодоходных валют в пользу доллара, что отрицательно скажется на цене золота.

Трейдеры в Индии - одном из крупнейших рынков золота - пополняют запасы перед свадебным сезоном, воспользовавшись снижением цен.

Де Вет считает, что если золоту удается удерживаться на сравнительно высоком уровне несмотря на слабый спрос со стороны инвесторов, цена может вновь пойти вверх при ослаблении доллара.