ВВП США в третьем квартале вырос на 3,5%

Экономика США в третьем квартале текущего года впервые за последний год выросла - на 3,5 процента. Об этом сообщает AFP со ссылкой на предварительные данные министерства торговли страны. Таким образом, можно говорить о том, что экономика США вышла из рецессии, передает Лента.ру.

До этого в течение четырех кварталов подряд ВВП США падал. Во втором квартале 2009 года сокращение экономики страны составило один процент, а в первом - 6,4 процента.

По данным Национального бюро экономических исследований США, экономика страны находится в состоянии рецессии с декабря 2007 года. Однако ВВП страны начал снижаться только с третьего квартала 2008 года, когда сокращение экономики составило 0,3 процента. После падения ВВП в четвертом квартале на 6,2 процента стало возможным говорить о технической рецессии, то есть спада в экономике на протяжении двух кварталов подряд.

В середине сентября текущего года инвестор Уоррен Баффет, один из самых богатых людей в мире, сообщил о том, что снижение в экономике США прекратилось. До этого глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что рецессия в стране, "похоже закончилась".

Фондовые рынки Европы и России уже отреагировали ростом на сообщения о росте американского ВВП. К 16:10 по московскому времени европейские фондовые индексы увеличились в среднем на 1,2 процента. Российский индекс ММВБ прибавил 1,19 процента.