Индекс экономических ожиданий в еврозоне в октябре вырос

В октябре Индекс экономических ожиданий (Economic Sentiment Indicator) вырос в еврозоне на 3,4 пункта по сравнению с сентябрем – до 86,2 пункта, во всех странах - членах ЕС (ЕС-27) – также на 3,4 пункта, до 86,0 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Согласно сообщению, рост индекса объясняется прежде всего ростом уровня доверия в промышленности и среди потребителей, в то время как уровень доверия в сфере услуг, в розничной торговле, а также в строительстве остался практически неизменным.