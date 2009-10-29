Межбанк закрылся снижением доллара

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1485/8,1790 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 8,1470/8,1635 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1400/8,1550 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2782/0,2795 грн./рубль, к 12:00 сузился спрэд – 0,2784/0,2792 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,275 рублей за доллар (-0,0125).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4738/1,4740 долл./евро, а к 15:00 выросли до 1,4751/1,4783 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0070/12,0540 грн./евро, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 12,0110/12,0330 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне поднялись до 12,0180/12,0460 грн./евро.