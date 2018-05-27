Новые ставки НБУ: запуск кредитования откладывается…

На следующей неделе Национальный банк грозится взяться за пересмотр процентных ставок по кредитам. Одно слово «ставка» вызывает особый интерес. Что это даст заемщику, а что банку? И еще один из наиболее популярных вопросов, который все чаще задают как рядовые украинцы, так и представители бизнеса – зачем говорить о ставках, когда банки практически не выдают кредиты?

Кредиты - "дело тонкое"

Уже прошло больше года, как украинская экономика переживает кризис. Были надежды, что во второй половине 2009-го кредитование возродится, но этого не произошло. Сейчас, правда, небольшое оживление на рынке наблюдается, но именно небольшое. Согласно официальной статистике НБУ, по итогам сентября общий объем кредитного портфеля коммерческих банков вырос на 0,02%, по сравнению с августом. А рост с начала года составил 0,9%. В целом, за сентябрь было выдано кредитов на 72 млрд. грн., и это с учетом пролонгированных. Непосредственно новых кредитов выдано значительно меньше. Но если и их посчитать, то общий объем кредитования физических лиц в годовом исчислении упал на 17,2%, а юридических - на 2,8%. Но столь маленькое падение объемов кредитования юридических лиц - эффект учета, когда за счет конвертации валютных кредитов в гривневые по высокому курсу доллара сумма гривневых кредитов растет, а общее количество валютных кредитов снижается. Общее же состояние кредитования не меняется. Кредитов выдается очень мало для нормального функционирования экономики.

Главный аргумент банкиров в этом вопросе - очень мало желающих взять кредит, на что потенциальные заемщики отвечают - на таких условиях брать экономически нецелесообразно. И опять стоит вспомнить о статистике. Согласно информации НБУ, на сентябрь 2009 года средние ставки по гривневым кредитам для компаний составляют 18,2% и 23,9% - для физических лиц. Но при расчете этих средних цифр учитываются низкие ставки по «старым кредитам», а в результате общие ставки выглядят заниженными. Реальные ставки при получении кредита в гривне составляют не ниже 22% для юридических лиц, а для физических лиц - не ниже 25% годовых. Между тем, на рынке можно встретить кредитные программы, по которым ставки даже выше 30% годовых.

Возродить рынок кредитования только за счет снижения ставок невозможно

Как выход из сложившейся ситуации обсуждается вариант пересмотра ставок рефинансирования Нацбанком коммерческих банков. На сегодня НБУ предоставляет средства комбанкам при наличии обеспечения под 15,5%, а без наличия обеспечения - 17% годовых.

Существует экономическая теория, согласно которой за счет снижения ставок рефинансирования можно добиться уменьшения средних ставок и на рынке. Во многих развитых странах мира это теория работает и центробанки за счет повышения или понижения ставок способны не только влиять на стоимость денег на рынке, но и стимулировать или сдерживать рост кредитования. По этому вопросу сейчас ведутся активные дискуссии - когда ФРС начнет повышать ставки рефинансирования, чтобы обуздать долларовую инфляцию, что предпримет Центробанк ЕС для защиты европейского рынка от дешевого «зеленого».

Но, к сожалению, то, что работает в развитых странах мира, не работает в Украине. В августе 2009 года были снижены ставки рефинансирования НБУ с 16% до 15,5% по обеспеченным кредитам и с 18% до 17% - по необеспеченным. На стоимости денег на рынке это практически не отразилось. По итогам августа, средневзвешенные кредитные ставки варьировали в диапазоне от 15 до 19% без оглядки на ставку рефинансирования НБУ, а по итогам месяца даже выросли. Главная причина такой ситуации заключается в том, что на текущий момент регулятор крайне слабо рефинансирует банки. За август общий оборот рефинансирования банков составил всего 0,81 млрд. грн., а в сентябре – лишь 0,7 млрд. грн. Такие незначительные объемы не могли повлиять на стоимость денег на рынке. Вывод напрашивается один - если пытаться регулировать стоимость денег в банковском секторе за счет ставок рефинансировании, то необходимо существенно увеличить объемы самого рефинансирования, чтобы рынок действительно прочувствовал. К сожалению, возродить рынок кредитования только за счет снижения ставок по кредитам невозможно.

"Плохие" кредиты и "хорошие" заемщики

Остается нерешенной проблема «плохих» кредитов в портфелях коммерческих банков. Тут надо отметить, что ни один украинский банк не может похвастаться «чистым» кредитным портфелем, разница в объеме. Только сумма резервов по проблемным кредитам, сформированным банками по итогам сентября 2009 года, составила более 50 млрд. грн., что почти в десять раз больше, чем год назад. Именно наличие больших резервов привело к убыточности всей банковской системы. Без решения этого вопроса возобновить кредитование нельзя. Есть несколько вариантов выхода из этой ситуации - создание санационного банка, государственного санационного фонда, выпуск государственных ценных бумаг для рефинансирования «плохих активов». Но решения должны приниматься на государственном уровне. При любом раскладе главной целью должно быть изъятие с балансов коммерческих банков «токсичных активов» и предоставление им возможности деньги, аккумулированные в резервах под проблемные активы, направить на рынок кредитования.

Относительно вопроса займа необходимо признать, что надежных заемщиков очень мало. Согласно официальной статистике, реальные доходы населения существенно упали, а неофициальная свидетельствует, что за счет девальвации гривни потери на одного жителя Украины составили не менее 20-25 тыс. долл., с учетом убытков от обесценивания недвижимости и гривневых вкладов. Действительный уровень безработицы в нашей стране явно значительно превышает официальный. Если в Испании этот показатель составляет более 20%, то в Украине он никак не может быть ниже 30%. Поэтому для банков сейчас главная задача - не столько выдавать кредиты физическим лицам, сколько хотя бы частично вернуть деньги по ранее предоставленным займам.

Реально вернуться к кредитованию физических лиц можно будет не ранее 2013 года, когда доходы населения достигнут уровня 2003-2004 годов. Потенциальными заемщиками остаются юридические лица. Именно они получают займы в отдельных банках, даже в условиях кризиса. Но возникает еще одна проблема. Резкая девальвация гривни, политическая нестабильность, усиление фискального давления заставило бизнес массово перейти «в тень». Рост наличной гривни и скупка доллара - во многих случаях не действия физических лиц, зачастую именно юридические лица выступали главными потребителями наличных денег. Но, став «серыми», они фактически нивелировали результаты своей работы. Поэтому для банка очень тяжело реально оценить бизнес, а тем более стоимость активов. К сожалению, вернулись времена 90-х…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)