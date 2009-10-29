Минфин: Госдолг Украины в сентябре снизился на 0,6%

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 30 сентября т.г. составил 279 млрд. 622 млн. 070,38 тыс. грн., или 34 млрд. 909 млн. 122,39 тыс. долл., что на 0,6% меньше показателя на 31 августа 2009 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на указанную дату составил 185 млрд. 203 млн. 908,28 тыс. грн. (66,23% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 23 млрд. 121 млн. 586,55 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 94 млрд. 418 млн. 162,10 тыс. грн. (33,67%), или 11 млрд. 787 млн. 535,84 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец сентября т.г. составил 204 млрд. 037 млн. 688,63 тыс. грн. (72,97%), или 25 млрд. 472 млн. 869,99 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 121 млрд. 490 млн. 434,48 тыс. грн. (43,45%), или 15 млрд. 167 млн. 345,13 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 82 млрд. 547 млн. 254,15 тыс. грн. (29,52%), или 10 млрд. 305 млн. 524,86 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 75 млрд. 584 млн. 381,75 тыс. грн. (27,03%), или 9 млрд. 436 млн. 252,40 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 63 млрд. 713 млн. 473,80 тыс. грн. (22,79%), или 7 млрд. 954 млн. 241,42 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 11 млрд. 870 млн. 907,95 тыс. грн. (4,25%), или 1 млрд. 482 млн. 010,98 тыс. долл.

На протяжении января-сентября 2009 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 90 млрд. 211 млн. 683,56 тыс. грн. (47,63%), в основном за счет получения второго и третьего траншей кредитной линии МВФ в рамках общей программы стенд-бай в объеме 4 млрд. СПЗ (специальные права заимствований), превышения выпуска ОВГЗ над их погашением и предоставлением государственных гарантий за отчетный период.

При этом государственный внешний долг увеличился на 35 млрд. 467 млн. 332,69 тыс. грн. (41,23%), государственный внутренний долг – на 37 млрд. 880 млн. 706,56 тыс. грн. (84,81%).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 16 млрд. 863 млн. 644,31 тыс. грн. (28,72%), что связано с предоставлением государственных гарантий в соответствии со статьей 14 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год».