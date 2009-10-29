Официальный курс НБУ на 30 октября

Доллар снижается

Официальный курс НБУ на 30 октября: 100 USD – 800.0000 грн.; 100 EUR – 1183.0400 грн.; 10 RUR – 2.7263 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 30 октября НБУ установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 800.0000 (на 29 октября – 800.7600) 100 EUR – 1183.0400 (на 29 октября – 1183.9237) 10 RUR – 2.7263 (на 29 октября – 2.7447)

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