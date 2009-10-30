Экономика США выросла в третьем квартале на 3,5%

Экономика США выросла в третьем квартале впервые более чем за год, за счет роста расходов потребителей и правительства, передает k2kapital cо ссылкой на Bloomberg.

Крупнейшая экономика мира увеличилась в объеме на 3,5% в период с июля по сентябрь, превысив средний прогноз экономистов, опрошенных Bloomberg News, в 3,2%. Данные о росте представило министерство торговли. Расходы домохозяйств поднялись на 3,4% - самый крупный рост за последние 2 года.

Экономика США сократилась на 3,8% за 12 месяцев с июня по июнь - худший показатель за семь десятилетий. Четыре последовательных квартала отрицательного роста ВВП также стали рекордными с момента начала регистрации подобных данных в 1947 г.