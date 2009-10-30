Fitch: обеспокоенность о госфинансах выходит на первый план

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило в своем новом отчете «Обзор развивающихся стран Европы за 2009 год» (Emerging Europe Sovereign Review: 2009), что, хотя риски по внешнему финансированию в последние месяцы несколько ослабли для многих стран Европы с развивающейся экономикой, увеличение бюджетных дефицитов и показателей долга означает, что динамика суверенных рейтингов остается негативной, сообщает k2kapital.

«Наихудшие опасения по поводу системного экономического и финансового спада на развивающихся рынках Европы ослабли по мере начала восстановления мирового производства и улучшения финансовой конъюнктуры. Этому способствовали масштабные фискальные и кредитно-денежные меры стимулирования, проводимые по всему миру, антикризисные программы, поддерживаемые международными финансовыми организациями, и впечатляющая устойчивость экономик многих стран», – отмечает Эдвард Паркер, глава аналитической группы Fitch по суверенным рейтингам в странах Европы с развивающейся экономикой.

«В то же время сохраняются значительные сложности ввиду масштаба негативных потрясений для региона с учетом дорогостоящих последствий кризиса, в особенности роста государственного долга, а также ввиду неопределенности в плане выхода из кризиса, рецессии и аккомодационной политики. При этом повторный спад в одной из более уязвимых стран может вызвать негативные последствия по всему региону», – добавляет г-н Паркер.

В центр внимания выходят факторы обеспокоенности относительно государственных финансов. Fitch прогнозирует, что влияние рецессии (в некоторых случаях усиливающееся ввиду мер фискального стимулирования, более низких цен на нефть и оказания помощи банкам) приведет к увеличению дефицитов бюджетов в среднем до 5,9% ВВП в 2009 г. по сравнению с 1,1% в 2008 г., после чего в 2010 г. дефицит уменьшится до 4,6%. Ожидается, что в среднем отношение государственного долга к ВВП увеличится с 23% в конце 2007 г. до 36% в конце 2010 г. Если не удастся обеспечить устойчивое среднесрочное укрепление бюджета, это может привести к понижениям рейтингов. Во многих странах социальное давление и выборы затруднят осуществление жестких мер. Такое положение способствует политическим потрясениям. В странах, которые полагаются на программы МВФ в плане бюджетного и внешнего финансирования и поддержания экономического доверия, отклонение от условий программ представляет дополнительные риски для макроэкономической стабильности.

В июне Fitch изменило прогноз по ВВП европейских стран с развивающейся экономикой на 2009 г. с -4,6% до -6,1% ввиду более резкого, чем ожидалось, спада объемов производства в 1 пол. 2009 г. Это контрастирует с прогнозом в лишь -0,1% по развивающимся рынкам в целом. Согласно ожиданиям агентства лишь Азербайджан и Польша избегнут рецессии, а Армения, Эстония, Латвия, Литва и Украина будут иметь снижение ВВП, выраженное двузначными числами. В то же время Fitch пересмотрело в сторону повышения прогноз роста на 2010 г. до 2,6% (с 1,5%) ввиду завершения более глубокого сокращения экономики, наблюдавшегося в 2009 г., и наступления более благоприятной глобальной конъюнктуры. Так, по оценкам агентства, ВВП европейских стран с развивающейся экономикой во 2 кв. 2009 г. вырос приблизительно на 1% относительно предыдущего квартала после резкого снижения на 7% в 1 кв. 2009 г., чему способствовало восстановление в Турции. В то же время слабые инвестиции, растущая безработица, умеренные притоки капитала и рост кредитования, укрепление бюджетов и восстановление балансов свидетельствуют о слабо выраженном восстановлении.

Риски, связанные с внешним финансированием, и валютные риски, которые были основными факторами уязвимости во многих странах Европы с развивающейся экономикой на начальном этапе кризиса, несколько ослабли, хотя остаются существенными. Это отражает быстрое сокращение дефицитов счетов текущих операций, существенную помощь от международных банков развития, резкий рост выпуска внешних суверенных обязательств (с начала года 19 млрд. долл.) и относительно устойчивые показатели пролонгации у частного сектора. По оценкам Fitch, общие потребности региона во внешнем финансировании (отрицательное сальдо счета текущих операций плюс погашения среднесрочного и долгосрочного долга) в 2009 и 2010 гг. составляют 304 млрд. долл., снизившись по сравнению с 363 млрд. долл. в 2008 г.

В отличие от ценового ралли по государственным облигациям европейских стран с развивающейся экономикой, динамика в области суверенных рейтингов остается негативной, хотя ее темпы и замедляются. Вслед за понижением в совокупности на 11 уровней рейтингов дефолта эмитента в иностранной валюте в 4 кв. 2008 г., в 1 кв. 2009 г. было два понижения, во 2 кв. 2009 г. – три понижения, а в 3 кв. 2009 г. – лишь одно понижение. Баланс прогнозов по рейтингам и помещений рейтингов под наблюдение в список Rating Watch несколько улучшился с августа 2009 г., однако по 12 странам они являются «Негативными», и лишь у одной – «Позитивный». Fitch ожидает, что будущие рейтинговые действия будут в большей степени обусловлены событиями в конкретной стране, нежели общими тенденциями.