Доллар упал по отношению к евро

Доллар упал по отношению к единой европейской валюте на фоне того, что на рынке воцарился оптимизм относительно ускорения процесса восстановления мировой экономики, сообщает k2kapital.

Негативную динамику демонстрирует японская иена по отношению к евро после того как стало известно, что уровень безработицы в Японии неожиданно снизился уже второй месяц подряд.

Доллар торгуется на уровне $1,4853 за евро против $1,4822 за евро в предыдущую торговую сессию на торгах в Нью-Йорке. К иене американский доллар торгуется на уровне 91,24 иены/$ против 91,41 иены/$ ранее. К евро курс японской валюты составляет 135,54 евро против 135,51 иены/евро в предыдущую торговую сессию.