Кабмин разрабатывает несколько вариантов для реагирования

Первый вице-премьер-министр Украины заявляет, что правительство разрабатывает несколько вариантов для реагирования на возможное подписание Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил в эфире 5 канала.

“Мы отрабатываем несколько сценариев как противодействовать этому. Хотя, я подчеркиваю, что большей провокации, чем та, о которой заявил уважаемый господин Президент, трудно представить”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его мнению, принятием закона лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО попытаются разорвать все отношения Украины с Международным валютным фондом. В этом контексте А.ТУРЧИНОВ добавил, что накануне В.ЮЩЕНКО отказался общаться с представителями миссии МВФ, которая находилась в Украине.

«Такого еще не было в течение последних нескольких лет. Попытка принять и реализовать вещи, дестабилизирующие финансовую ситуацию, безусловно это попытки как раз разорвать любые отношения с международными финансовыми организациями», - сообщил он.

“Это война не против Кабинета Министров. Это война против собственного государства”, - считает первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 20 октября приняла закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году».

Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн.

Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

В 2009 году в Украине Кабинет Министров Украины установил минимальный уровень заработной платы с 1 января в размере 605 грн., с 1 апреля – 625 грн., с 1 июля – 630 грн., с 1 октября – 650 грн., с 1 декабря 2009 года – 669 грн.

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что упомянутый закон будет ветирован Президентом Украины.

Неповышение минимальных стандартов, в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве Украины с МВФ, является одним из условий продолжения сотрудничества и выделения Украине в середине ноября четвертого – последнего – транша кредита стенд-бай в размере 2,5 млрд. SDR (свыше 3,7 млрд. дол).

28 октября Президент заявил, что не будет ветировать закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».