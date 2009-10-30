Немыря: Подписание Ющенко закона о соцстандартах будет негативом

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и международной интеграции Григорий НЕМЫРЯ заявляет, что подписание Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО закона о социальных стандартах негативно повлияет на сотрудничество страны не только с Международным валютным фондом (МВФ), но и с ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Г.НЕМЫРЯ заявил украинским журналистам после завершения саммита Европейской народной партии, в котором он принимал участие по поручению премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

“Общение с основными лидерами – канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ, президентом Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ, президентом Европарламента Ежи БУЗЕКОМ, премьер-министром председательствующей в ЕС Швеции Фредериком РЕЙНФЕЛЬДТОМ показало, что все эти лидеры внимательно следят за событиями в Украине”, - сказал Г.НЕМЫРЯ.

“Все выразили обеспокоенность в связи с намерением Президента не ветировать, а подписать, или иным образом дать жизнь этому закону о повышении социальных стандартов, и, по их мнению, это - шаг большой ответственности, которую, в случае, если будет осуществлен такой шаг, возьмет на себя именно Президент”, - сказал украинский вице-премьер.

По словам Г.НЕМЫРИ, подписание закона о повышении социальных стандартов поставит под сомнение не только дальнейшую реализацию программы stand-by МВФ, но и возможность получения Украиной макрофинансовой помощи от ЕС, вопрос о предоставлении которой сейчас обсуждается в Еврокомиссии.

“Для меня очевидно, и я донесу это по возвращении своим коллегам из Кабинета министров, что должны быть осуществлены все шаги, чтобы отвернуть эту угрозу, которая возникла сейчас над программой с МВФ и над перспективой получения макрофинансовой помощи со стороны ЕС”, - сказал вице-премьер.

Он также отметил, что решение Президента Украины может повлиять и на результаты саммита Украина-ЕС, который должен состояться в начале декабря в Киеве.

“В случае развития этого негативного сценария, не исключено что будет поставлен под сомнение и пакет вопросов, которые сейчас планируется обсуждать во время саммита Украина-ЕС в Киеве в декабре этого года”, - отметил Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, 28 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что не будет ветировать Закон Украины «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы».

Верховная Рада Украины 20 октября приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной зарплаты в 2010 году». «За» проголосовало 254 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. Не голосовала в полном составе за этот законопроект фракция БЮТ и частично фракция «Наша Украина – Народная самооборона».

25 октября было обнародовано заявление Международного валютного фонда, в котором МВФ выразил надежду, что упомянутый закон будет ветирован Президентом Украины.

15 октября министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО заявил, что ЕС может предоставить Украине 700 млн. евро в виде макрофинансовой помощи, из них 300 млн. евро – в виде гранта.