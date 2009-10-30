Ситуация с кредитованием в Украине разрушает экономику

Экономическая политика украинской власти в последние годы делает выход из кризиса практически невозможным. На этом в своей статье «Валютно-кредитная зависимость» в еженедельнике «Фокус» говорит президент корпорации «Альянс» Сергей КОНОНОВ.

Стабилизация экономики Украины, заверяет автор, невозможна без нормальной работы банковской системы. А что происходит в этой сфере, ярче всего можно увидеть на примере ситуации с кредитованием как физических, так и юридических лиц.

«В свое время Нацбанк не создал необходимых ограничителей на пути горячей кредитной валюты и не позаботился о распределении валютных рисков. Это сделало валютное кредитование полностью бесконтрольным. Когда курс доллара «рванул» вверх, стало ясно, что вместе с выплатой процентов, человек (получающий зарплату в гривнях) должен отдавать уже не 50 (как предполагает банковская система), а все 70, а в некоторых случаях до 100% своего дохода. Ошибки регулятора банковской сферы загнали тысячи людей в финансовую кабалу», - считает С.КОНОНОВ.

Не меньше проблем сегодня с кредитованием малого и среднего бизнеса, рассказывает автор статьи. Это связано с условиями рефинансирования со стороны НБУ, который выдает кредиты банкам сроком максимум на один год и, минимум, под 16,5 процентов.

«При таких условиях, банк может выдать деньги на 11 месяцев при ставке около 25%. За это время можно разве что запустить производство и получить первые доходы. К тому же, большинство оборудования надо закупать за рубежом, а значит, предпринимателю необходимо заплатить не только НДС, но и ввозную пошлину. Очевидно, что вернуть кредит вовремя невозможно, и ни один здравомыслящий человек на такую схему не согласиться. Соответственно, малый и средний бизнес развивать попросту невыгодно. Экономическое руководство не может не понимать, насколько это плохо для экономики, а значит, они сознательно наносят вред своей стране», - утверждает С.КОНОНОВ.

По мнению президента корпорации «Альянс», возможные пути для решения этих проблем существуют. Среди них - перевод кредитов по фиксированному курсу и распределение убытков между государством, банками и заемщиками, изменения условий рефинансирования, создание рабочих мест с помощью программ поддержки малого и среднего бизнеса, а также запуск общегосударственных инфраструктурных проектов. Однако для этих шагов, подчеркивает автор, необходимы кардинальные решения, которые могут быть не популярны среди электората, на что политики в условиях перманентных выборов не согласятся.