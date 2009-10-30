Межбанковский валютный рынок Украины находится в боковом тренде уже две недели: с 16 октября обменный курс не испытал каких-либо сильных движений.

Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на валютном рынке Украины экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, на межбанке в четверг, 29 октября, гривня укрепилась к доллару на скромные 0,2%.

Как считает экономист, валютный рынок продолжает находиться под влиянием фактора «Проминвестбанка», который все еще должен продать преобладающую часть 500 млн. долларов, недавно полученных на увеличение уставного капитала. Таким образом, в настоящее время «Проминвестбанк» де-факто выступает в качестве «второго НБУ» в контексте сдерживания потенциальных скачков обменного курса, полагает А.БЛИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 29 октября на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1485/8,1790 грн./долл., к 12:00 цены снизились до 8,1470/8,1635 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,1400/8,1550 грн./долл.