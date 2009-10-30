Средний курс доллара в комбанках незначительно понизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,12 грн./долл., продают – по 8,19 грн./долл. Курс незначительно понизился, по сравнению с 29 октября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,16 грн./долл., по продаже – в пределах 8,16-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках незначительно повысился, по сравнению с 29 октября, и сегодня составляет 12,00/12,22 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,87-12,15 грн./евро, по продаже – в пределах 12,13-12,30 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 29 октября, немного понизился и составляет в среднем 0,2716/0,2835 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,277 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,279-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,12 грн./долл., продажи – 8,18 грн./долл. Курс незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,05-8,15 грн./долл., по продаже – в пределах 8,16-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева почти не изменился с 29 октября и сегодня составляет 12,02/12,21 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,95-12,07 грн./евро, по продаже – в пределах 12,13-12,50 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 29 октября, без изменений – 0,2689/0,2843 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,281 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,283-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,10/8,23 грн., евро – 11,95/12,30 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,10/8,30 грн., евро – 11,80/12,50 грн., рубль – 0,26/0,29 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,13/8,19 грн., евро – 12,00/12,20 грн., рубль – 0,272/0,282 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 30 октября, составляет: гривни к доллару США – 8,00, к евро – 11,8304, к российскому рублю – 0,27263.