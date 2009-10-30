Гейтнер: восстановление экономики США остается хрупким

Возвращение экономики США к росту в третьем квартале говорит о возвращении стабильности, но восстановление является хрупким, и необходимо бережное обращение с ним, заявил министр финансов США Тимоти Гейтнер (Timothy Geithner), передает k2kapital со ссылкой на Reuters.

Экономика США выросла в третьем квартале впервые более чем за год, за счет роста расходов потребителей и правительства. Крупнейшая экономика мира увеличилась в объеме на 3,5% в период с июля по сентябрь после сокращения объема на 3,8% в течение предыдущих 12 месяцев.

Тем не менее, Гейтнер сказал, что правительство должно быть готово к проведению мер по укреплению роста, если это будет необходимо, чтобы избежать рисков кредитного кризиса. По словам министра финансов, власти США должны обеспечить восстановление экономики страны на основе инвестиций и частных компаний, а не заимствований и государственных расходов.

Гейтнер заявил, что рост в третьем квартале основан не просто на применении стимулирующих мер или программы поощрения покупки новых автомобилей, но добавил, что предстоит сделать еще очень многое, чтобы экономика начала развиваться самостоятельно.