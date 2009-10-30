Банк России снизил ставку рефинансирования на 0,5 п.п.

Банк России с 30 октября 2009 года снизил ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта - до 9,5% годовых, что обусловлено отсутствием инфляции за период с 1 по 26 октября, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России, сообщает РИА Новости.

Это минимальный уровень ключевой ставки ЦБ за всю новейшую историю России. Предыдущий минимум в 10% был установлен с 30 сентября 2009 года, аналогичная ставка действовала с 19 июня 2007 года по 3 февраля 2008 года.

"С учетом действия фундаментальных факторов замедления инфляции в ближайшие месяцы годовая инфляция будет оставаться на уровне ниже официального прогноза", - отмечается в сообщении регулятора.

Индекс промышленного производства в сентябре продемонстрировал позитивные изменения, однако для придания его восходящей динамике необходимой устойчивости требуется кредитная поддержка реального сектора экономики. Меры процентной политики Банка России создадут условия для дальнейшего снижения стоимости кредитов конечным заемщикам, уверены в ЦБ.

"В последние недели сохраняется тенденция повышения курса рубля к важнейшим мировым валютам. Высокий уровень номинальных процентных ставок в России, наблюдаемый рост цен на нефть и восстановление склонности инвесторов к принятию финансовых рисков обусловили приток иностранного капитала на российский финансовый рынок, что потребовало проведения Банком России валютных интервенций для предотвращения резкого укрепления рубля", - отмечается в сообщении.

Сокращение разницы в уровнях краткосрочных процентных ставок на внутреннем и внешних рынках за счет снижения ставок по операциям Банка России будет способствовать снижению привлекательности краткосрочных вложений в российские активы и препятствовать накоплению рисков на фондовом и валютном рынках, полагают в ЦБ.

Банк России снижает ставку рефинансирования в восьмой раз в этом году - с 13% годовых на начало года.

Другие ставки

Кроме того, регулятор снижает отдельные ставки денежного рынка. В частности, ставки прямого РЕПО на аукционной основе на один день снижаются до 6,75% годовых с 7,25%, "овернайт" - до 9,5% с 10,0%, "валютный своп" - до 9,5% годовых с 10,0%, прямое РЕПО по фиксированной ставке на 1 день - до 8,5% годовых с 9% годовых.

Помимо этого, кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами (по фиксированной процентной ставке), будут выдаваться под 8,5% годовых вместо 9% на срок до 90 дней, под 9% вместо 9,5% годовых на срок от 91 дня до 180 дней, и под 9,5% годовых вместо 10% на срок от 181 дня до 365 дней.

Не предел

Эксперты полагают, что регулятор в течение этого года продолжит политику снижения ставок.

"Вероятно, до конца года Банк России проведет еще одно или два снижения ставки рефинансирования", - говорит начальник аналитического отдела ИК "Галлион Капитал" Разуваев.

По мнению экономиста "Тройки Диалог" Струченевского, в российской экономике сейчас есть предпосылки для дальнейшего снижения ставок как регулятором, так и банками, и ЦБ должен этим воспользоваться. Кроме того, чем ниже ставки регулятора, тем лучше Россия защищена от притока краткосрочных инвестиций, укрепляющих рубль, а последнее сейчас нежелательно, добавил эксперт.

"До конца года ставка еще снизится, экономически обоснованный минимум - 2 процентных пункта, а как решит действовать регулятор - это уже другой вопрос", - считает Струченевский.

"Вряд ли в этом году следует ждать снижения более чем на 0,5 процентного пункта", - полагает аналитик ФК "Открытие" Найденова. Многое зависит от инфляции и рынка капиталов, отмечает она. "Я не ожидаю до конца года притока инвестиций, стимулирующих укрепление рубля, значит, и оснований для резкого снижения ставок у ЦБ не будет", - заключила она.