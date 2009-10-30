Межбанк: торги по доллару открылись снижением
11:50, 30 октября 2009Финансы
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По евро - ростом
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,1080/8,1370 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2791/0,2802 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,0225/12,0695 грн./евро.
Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,4826/1,4828 долл./евро (четверг - 1,4738/1,4740 долл./евро).
В четверг, 29 октября, Национальный банк Украины на рынок не выходил.
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