Межбанк: торги по доллару открылись снижением

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,1080/8,1370 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2791/0,2802 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,0225/12,0695 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли до 1,4826/1,4828 долл./евро (четверг - 1,4738/1,4740 долл./евро).

В четверг, 29 октября, Национальный банк Украины на рынок не выходил.