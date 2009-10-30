Рынок должен быть лишь одним из механизмов экономики

Рынок необходимо воспринимать только как один из механизмов экономической политики, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу в храме Христа Спасителя в Москве на встрече с президентом Эквадора Рафаэлем Корреа, который впервые находится с официальным визитом в России, сообщает РИА Новости.

Патриарх вспомнил свою поездку в Эквадор в прошлом году, встречу с президентом республики и их диалог о социально-экономической справедливости и экономическом кризисе. Он отметил, что воплощение и пессимистичных, и оптимистичных прогнозов по кризису "зависит от людей, как они сами будут работать в области экономики".

"Необходимо осознать, что рынок может быть только одним из механизмов экономической политики и должны существовать иные цели, кроме целей личного обогащения", - сказал предстоятель Русской православной церкви.

Одна из главных причин кризиса, по его словам, - увлечение неолиберальными идеями в области экономики, "та экономика, которую можно назвать виртуальной, которая не столько производит реальные ценности, сколько деньги, обогащающие отдельные слои общества".

"Многие сегодня в мире понимают, что такая экономика все время будет приводить к кризису", - сказал патриарх и отметил необходимость справедливых отношений в экономике и политике.

По его мнению, Эквадор сделал серьезные шаги к построению социально ориентированной экономики, и это подтверждает конституция республики.

"Русская церковь рассматривает социальную справедливость как важнейшую часть христианской этики", - сообщил глава РПЦ и назвал это одной из основ для развития диалога с Эквадором.

Президент Корреа, в свою очередь, как католик выразил обеспокоенность, что "католическая церковь, в отличие от той, которой она была в 60-70-е годы (20 века), сейчас больше внимания уделяет индивидуальной морали и ритуальной части".

"Хотя мы считаем, что основной вопрос морали в Латинской Америке - это вопрос общественной морали", - сказал президент Эквадора.

По его словам, Южная Америка - континент, на котором больше всего присутствует неравенство, где "самая наглая роскошь" соседствует с самой вопиющей бедностью.

Лидер Эквадора выразил надежду, что после этого визита в Россию будут активно развиваться дружба, сотрудничество и взаимопонимание между народами двух стран.

Патриарх поздравил Корреа с подписанием в Москве ряда важных документов о двустороннем сотрудничестве РФ и Эквадора.