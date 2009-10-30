Чистая прибыль Santander за 9 мес. составила 10,03 млрд долл.

Испания. Чистая прибыль Santander (крупнейший по рыночной капитализации банк еврозоны) за девять месяцев 2009 года составила 6,74 млрд. евро ($10,03 млрд.) по сравнению с 6,93 млрд., полученными годом ранее. Операционная прибыль Santander за третий квартал 2009 года выросла на 21,7% - до 17,232 млрд евро, по сравнению с третьим кварталом 2008 года.

Крупные европейские банки успешно решили свои проблемы во многом благодаря помощи государства. И то обстоятельство, что они уже имеют возможность получать солидную прибыль, свидетельствует, что в целом европейская банковская система восстановилась после кризиса.