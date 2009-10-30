Чистая прибыль Deutsche Bank в 3 кв. выросла в 3,4 раза

Германия. Чистая прибыль Deutsche Bank в третьем квартале 2009 года выросла в 3,4 раза до 1,4 млрд. евро, против 414 млн. евро годом ранее. Выручка банка за отчетный период выросла на 64% до 7,2 млрд. евро против 4,4 млрд. евро годом ранее.

Кризис явно обошел стороной этот банк, или его менеджеры оказались очень удачными. Когда другие банки подсчитывали убытки, они зарабатывали доходы на валютных спекуляциях и работе с «токсичными активами».