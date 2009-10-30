Чистая прибыль Nomura Holdings за 2 кв. составила 324 млн.долл.

Японии. Чистая прибыль Nomura Holdings (крупнейшая брокерская компания Японии) за второй квартал 2009 г. составила 27,7 млрд. иен ($324 млн.), по сравнению с убытком в 72,9 млрд. иен годом ранее.

Это достойный пример, когда можно получить солидный доход в условиях кризиса. Финансовый рынок всегда находится в стадии движения, главное - занять правильную позицию.