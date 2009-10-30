В Украине доля проблемных кредитов в сентябре выросла на 0,3 п.п.
14:09, 30 октября 2009Финансы
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Украина. Доля проблемных кредитов в совокупном объеме предоставленных украинскими банками выросла в сентябре 2009 года на 0,3 п.п. и к 1 октября достигла 7,1%. В абсолютном выражении объем проблемных кредитов за сентябрь увеличился на 6,5%, или на 3,339 млрд грн. - до 54,757 млрд грн.
Проблема «плохих» кредитов существенно влияет на банковский сектор и экономику Украины в целом. Без ее решения восстановление нормальной работы экономики не возможно.
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