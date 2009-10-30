Fitch: падение ВВП Украины в 2009 г составит 16%

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение ВВП в Украине в 2009 году на 16%, которое сменится в 2010 году ростом на 3%, сообщает Finance.

Об этом говорится в докладе агентства об основных рисках для экономики Украины, который был обнародован 30 октября в рамках ежегодной конференции Fitch в Киеве.

По оценке агентства, среднегодовая инфляция в Украине в 2009 году замедлится до 16% с 25,2% в 2008 году. В 2010 году Fitch ожидает замедление среднегодовой инфляции до 15%.

"Поддержка со стороны МВФ международных финансовых организаций является позитивным фактором, однако риски остаются повышенными… Потребности Украины во внешнем финансировании резко увеличились", – отмечается в докладе.

Номинальный ВВП, по оценке агентства, в 2009 году сократится до $111,4 млрд c $180,3 млрд, а в 2010-м – возрастет до $116,3 млрд.

Представляя в ходе конференции оценки агентства, директор аналитической группы по рейтингам европейских стран с развивающейся экономикой Fitch Дэвид Хеслам отметил, что дальнейший популизм властей страны и рост политической напряженности повышают макроэкономические риски.

Fitch отмечает мягкую налогово-бюджетную политику и сильный рост госрасходов: дефицит бюджета в 2009 году ожидается на уровне 8,5% ВВП, а в 2010-м – 5,0% ВВП. При этом валовый госдолг может возрасти в 2009 году до 23,2% ВВП с 13,8% ВВП в 2008 году. В 2010 году размер валового госдолга может составить 24,4% ВВП.

Fitch прогнозирует усредненный курс гривни в 2009 году на уровне 8,6 грн/$1, а в 2010-м – 9,75 грн/$1. В то же время ожидается профицит текущего счета в 2009 году на уровне 0,2% ВВП, в 2010 году – 0,5% ВВП.

Валютные резервы Украины по итогам 2009 года Fitch ожидает на уровне $25,5 млрд, а в конце 2010 года – $25,2 млрд.

Согласно докладу, снижение рейтингов страны может вызвать, среди прочего, отсутствие антикризисной стратегии; существенное ослабление налогово-бюджетной политики/популистские меры; вмешательство в кредитно-денежную политику в политических целях; невыполнение условий программы с Международным валютным (МВФ); нарушение политической стабильности.

При этом Fitch отмечает, что задержка с получением средств от МВФ приведет к дальнейшему росту давления на гривню.

Украина имеет рейтинг от Fitch на уровне B – прогноз "негативный".

Официальный курс на 30 октября – 8,0000 грн/$1.