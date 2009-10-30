Госбюджет Украины за 9 мес. сведен с дефицитом 24,037 млрд грн.

Украина. Государственный бюджет в январе-сентябре 2009 года сведен с дефицитом 24,037 млрд грн., а сводный бюджет (государственный и местные бюджеты) - с дефицитом 24,568 млрд грн. По итогам сентября, дефицит госбюджета вырос на 46%, или на 7,61 млрд грн., а сводного - на 47%, или на 7,872 млрд грн.

Может, для США такой дефицит госбюджета показался бы примитивным, но для экономики Украины - существенная проблема. В условиях, когда привлечение дешевых займов из-за рубежа является невозможным, Минфину приходится очень дорого одалживать на внутреннем рынке. А что будет делать, когда надо будет отдавать?..