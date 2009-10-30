Чистая прибыль Macquarie Group за 6 мес. упала на 21%
14:23, 30 октября 2009Финансы
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Австралия. Чистая прибыль Macquarie Group (крупнейшего инвестиционного банка Австралии) в первой половине текущего года упала на 21%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль составила 479 млн. австралийских долларов ($439 млн.).
В целом, экономика Австралии восстанавливается быстро. Недавно был зафиксирован рост ВВП страны. Но это не способствует росту прибыли банковского сектора.
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