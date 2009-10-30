«Оранта» планирует собрать 750-770 млн. грн. страховых платежей

СК «Оранта» планирует завершить 2009 год с объемом сбора страховых платежей на уровне 750-770 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель правления СК «Оранта» Елена БОЛОТОВА.

Она также сообщила, что в 2010 году компания намерена собрать около 1 млрд. грн. страховых платежей, и завершить 2010 год «хотя бы с минимальной прибылью».

По словам Е.БОЛОТОВОЙ, в следующем году СК «Оранта» намерена увеличить долю страхования имущества и медицинского страхования. При этом сократить долю КАСКО в портфеле компании.

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». Компания имеет более 800 структурных подразделений во всех регионах страны.

Общий сбор страховых платежей компании по итогам первого полугодия 2009 года составил 371 млн. грн., страховые выплаты – 170 млн. грн.

На 15 июня основными акционерами (владеют более 10% акций) НАСК «Оранта» являлись Colorino Trading Ltd (Кипр) – 24,9862%, Saleta Ltd (Кипр) – 24,9858%, АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем» АО «ТуранАлем Секюритис» – 21,1614%, АО «БТА ТуранАлем» (Казахстан) – 14,0109%.