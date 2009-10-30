«Оранта» перенесла реорганизацию в ПАО на 2010 год

Акционеры ОАО национальная акционерная страховая компания (НАСК) «Оранта» сегодня на общем собрании приняли решение перенести рассмотрение вопроса реорганизации компании в публичное акционерное общество (ПАО) на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, на общем собрании акционеров страховщика были внесены изменения в состав наблюдательного совета, ревизионной комиссии и правления компании.

Кроме того, акционеры утвердили результаты подписки на акции дополнительной эмиссии компании на сумму 600,093 млн. грн.

По завершению собрания акционеров учредитель банка «Дельта» Николай ЛАГУН, компании которого на середину сентября подписались на порядка 45% акций допэмиссии СК «Оранта» сообщил, что после утверждения сегодня на собрании результатов подписки, данная доля не изменилась и составляет около 45%.

На собрании присутствовали акционеры и представители акционеров, которые в сумме владеют 95,51% акций компании.

Как сообщал УНИАН, компании, подконтрольные учредителю банка «Дельта» Николаю ЛАГУНУ, подписались и полностью оплатили более 45% акций НАСК «Оранта» в ходе дополнительной эмиссии акций страховщика.

По итогам допэмиссии акций страховой компании структура ее акционеров выглядит следующим образом: казахстанский «БТА Банк» – 35,17%, компании, подконтрольные Н.ЛАГУНУ, – 45%, кипрские компании Сolorino Trading Limited и Saleta Limited (связывают с экс-председателем Совета директоров АО «БТА Банк» (Казахстан) Мухтаром АБЛЯЗОВЫМ) – по 5,62%, миноритарные акционеры – около 8%. О.СПИЛКЕ принадлежит 0,27% акций НАСК «Оранта».

Справка УНИАН. НАСК «Оранта» основана 25 ноября 1921 года. До 1993 года компания носила название «Укргосстрах». Компания имеет более 800 структурных подразделений во всех регионах страны.

Общий сбор страховых платежей компании по итогам первого полугодия 2009 года составил 371 млн. грн., страховые выплаты – 170 млн. грн.

На 15 июня основными акционерами (владеют более 10% акций) НАСК «Оранта» являлись Colorino Trading Ltd (Кипр) – 24,9862%, Saleta Ltd (Кипр) – 24,9858%, АО «Дочерняя организация АО «Банк ТуранАлем» АО «ТуранАлем Секюритис» – 21,1614%, АО «БТА ТуранАлем» (Казахстан) – 14,0109%.