ЕК предлагает финансовую помощь Украине

Европейская Комиссия предложила Совету Европейского Союза оказать Украине макрофинансовую помощь в форме ссуды в размере до 500 млн. евро.

Эта помощь будет оказываться в рамках реализации программы, согласованной украинским правительством с Международным валютным фондом, которая направлена на поддержку Украины во времена глобального кризиса, сообщили УНИАН в Представительстве Еврокомиссии в Украине.

По информации Представительства, 29 октября Еврокомиссия приняла проект решения, которым рекомендует Совету ЕС оказать макрофинансовую помощь в форме ссуды в размере 500 млн. евро. Планируется, что финансирование будет осуществляться двумя частями, в случае выполнения условий программы. Помощь будет оказываться для поддержки реализации программы, согласованной украинским правительством с Международным валютным фондом, при условии ее выполнения. Она дополняет финансовую помощь, уже предоставленную МВФ Украине. Решение пройдет процедуру консультации с Европарламентом.

Предложенное финансирование дополнит финансовые ресурсы, которые предоставляются Европейским Союзом в форме программ бюджетной поддержки в рамках Европейского Инструмента Соседства и Партнерства (ЕИСП).

Глобальный экономический кризис существенно поразил Украину, начиная с середины 2008 года. В результате ухудшения состояния экономики и внешнеэкономической ситуации, в ноябре 2008 г. между Украиной и МВФ была достигнута договоренность о предоставлении 16,5 млрд. долларов США в рамках программы Stand-By.

Другие международные доноры, такие как Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития, поддерживают усилия Украины, направленные на приспособление к новым экономическим условиям.

Макрофинансовая помощь является исключительным антикризисным инструментом ЕС, которым могут воспользоваться страны-соседи ЕС. Она предоставляется при условии выполнения программы сотрудничества страны с МВФ и дополняет ее. Возможность МВФ оказывать помощь странам, которые оказались в сложной финансовой ситуации, значительно усиливается участием стран-членов ЕС и других членов МВФ. ЕС недавно принял решение о предоставлении МВФ 125 млрд. евро, что составляет 35% роста кредитной возможности МВФ, – с 250 млрд. до 750 млрд. долларов США.

Финансирование макрофинансовой помощи в форме ссуды происходит путем рыночных заимствований ЕС. Средства предоставляются на подобных финансовых условиях. Гранты макрофинансовой помощи финансируются из бюджета Европейского Союза.