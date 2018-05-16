Опасный вызов для Украины: экономика сработала в убыток...

Сальдированный финансовый результат деятельности украинских компаний впервые за несколько лет упал в отрицательную зону. Это является одним из самых опасных вызовов для Украины, поскольку свидетельствует либо о том, что экономика страны ушла в тень, либо о том, что ее финансовый запас прочности близок к истощению.

Ситуация продолжает ухудшаться...

Украинские предприятия достаточно болезненно переживают нынешний финансово-экономический кризис. Ухудшение конъюнктуры на мировых рынках, сужение внутреннего спроса, удорожание обслуживания накопленных долгов привели к снижению выручки от продаж товаров и услуг, а также падению рентабельности бизнеса. И если общий макроэкономический тренд в последние месяцы можно охарактеризовать как положительный, то в разрезе финансового состояния ситуация продолжает ухудшаться.

Финрезультат предприятий Украины от обычной деятельности до налогообложения за январь-август 2009 г. составил «минус» 3,93 млрд. грн. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, ситуация выглядит еще более пессимистичной. В январе-августе прошлого года положительный финансовый результат составил 104,04 млрд. грн. Таким образом, суммарные потери украинской экономики от кризиса составляют 108 млрд. грн. При этом прибыль украинских предприятий в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась почти вдвое - с 125,09 до 76,32 млрд. грн., а убытки выросли в 4 раза - с 21,04 до 79,42 млрд. грн.

Еще месяц назад суммарный результат украинской экономики был положительным, однако после подачи налоговых деклараций в августе ситуация кардинально изменилась. Отрицательное значение сальдированного финансового результата, что зафиксировано впервые за последнее десятилетие, является весьма тревожным симптомом. Оно свидетельствует, что предприятия все еще не адаптировались к условиям кризиса и не стабилизировали работу. Правда, учитывая специфику наших реалий, резкое ухудшение финансового результата можно объяснить также расширением сектора теневой экономики. В условиях острого дефицита ликвидности многие компании пытаются минимизировать налогообложение.

Скорее всего, оба фактора имеют место, и каждый из них представляет собой серьезную экономическую угрозу для Украины. Объективное ухудшение финансового состояния предприятий охлаждает деловую активность и создает «благоприятные предпосылки» для перерастания кризиса в фазу затяжной депрессии. Ведь прежде чем, перейти к расширению производства, предприятиям придется потратить несколько лет на покрытие убытков, полученных в этом году. Это отодвигает перспективу восстановления экономики до уровня 2008 года на более длительный период.

Не меньшим злом для Украины является и «тенизация» экономики. Хозяйственный комплекс страны достаточно легко сползает в теневой сектор, однако обратный процесс является крайне сложным и продолжительным. Примечательно, что украинские власти после массовой «тенизации» экономики в 90-х до сих пор не могут добиться прогресса в детенизации, хотя в последние годы этой проблеме ею было уделено достаточно много внимания.

В разрезе видов деятельности, наиболее пострадавшими от кризиса являются ключевые сегменты отечественной экономики – финансовый сектор и промышленность (Рис. 1).

Рис. 1 Сальдированный финансовый результат от обычной деятельности (до налогообложения) за январь-август за видами деятельности, млн. грн

Что касается финансовой деятельности, то существенную часть убытка сформировали банковские учреждения. На 1 сентября 2009 г. отрицательный финансовый результат банковской системы страны составил 20,5 млрд. грн., что связано с ростом расходов более высокими темпами в сравнении с доходами. Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают отчисления в резервы под активные операции банков, которые на 1 сентября 2009 г. достигли 47,2 млрд. Грн. (40% расходов). Данная статья расходов увеличивается под давлением ухудшения качества активов и, прежде всего, роста проблемных кредитов.

В промышленности отчетливо негативный результат продемонстрировала металлургия (Рис.2), которая сформировала 70% сальдированного убытка.

Рис. 2. Сальдированный финансовый результат от обычной деятельности (до налогообложения) за январь-август по ключевым отраслям промышленности, млн. грн

Стоит отметить, что подобная ситуация складывается не только в Украине, но и в ее ближайших странах-конкурентах на рынке металлопродукции. В частности, российские металлурги по итогам первого полугодия показали отрицательный сальдированный финансовый результат в размере 70 млрд. руб., или около 17 млрд. грн. в эквиваленте к национальной валюте. Даже с учетом того, что производственные мощности российской металлургии в два раза больше украинских (падение производства является примерно одинаковым), россияне явно сработали хуже украинских коллег.

Такие внутриориентированные отрасли как легкая и пищевая промышленности в этом году продемонстрировали улучшение финансового результата, что очевидно является следствием:

а) снижения динамики роста цен на сельскохозяйственную продукцию;

б) увеличения доли рынка за счет вытеснения иностранной продукции, которая вследствие девальвации гривни утратила свои позиции.

В то же время, из-за небольшой доли улучшения финансовых результатов в данных отраслях невозможно компенсировать падение прибыли и увеличение убытков в остальной промышленности.

Просчеты и последствия...

Ухудшение финансового результата украинских предприятий является одним из ключевых факторов, подрывающих бюджетную сферу. Традиционно, в условиях спада ВВП налог на прибыль сокращается более быстрыми темпами, о чем предупреждали правительство еще при формировании бюджета на 2009 г. Однако, КМУ заложил в план на текущий год 40,1 млрд. грн. поступлений, что всего на 10% выше поступлений 2008 г. Позже оно вынуждено было пересмотреть план в сторону уменьшения (Рис. 3), что было закономерным, учитывая, что за восемь месяцев т.г. в бюджет поступило только 20,9 млрд. грн.

Рис. 3. Динамика поступлений налога на прибыль до основного фонда сводного бюджета, млрд. грн

Относительно следующего года Кабмин наступает на те же грабли. В бюджете на 2010 г. по основному фонду сводного бюджета предусмотрены поступления в размере 39,3 млрд. грн., а совокупно (вместе со специальным фондом) - 48,3 млрд. грн. (!)

Безусловно, в случае ожидаемого роста ВВП (+3,7%) поступления данного налога вырастут, однако правительство почему-то уверено, что такая динамика опередит рост экономики. На самом деле налог на прибыль традиционно падает глубже, нежели ВВП, а в фазе восстановления экономики - растет медленнее. Это объясняется тем, что после спада для предприятий приоритетным является увеличение загрузки мощностей, а не максимизации прибыли. Проще говоря, компании склонны увеличить обороты предприятия даже за счет снижения рентабельности. В данном контексте закон о госбюджете должен быть откорректирован в соответствии с динамикой финансового результата украинских предприятий, поскольку ресурс покрытия недоимки за счет авансовых платежей в этом году уже исчерпан.

Алексей Молдован, Центр антикризисных исследований (для УНИАН)