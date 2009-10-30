Эксперт: госдолг Украины вырастет до 23,7% ВВП

К концу 2009 года прямой государственный долг Украины вырастет до 23,7% ВВП.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его оценкам, госдолг на сегодняшний день составляет 21,9% ВВП.

Как отметил экономист, в сентябре 2009 года в структуре государственного долга не происходило никаких существенных изменений, за исключением погашения по оферте еврооблигаций 2006 года выпуска на сумму 755 млн. долларов.

В то же время, сообщил А.БЛИНОВ, та часть госдолга, которая номинирована в иностранной валюте, несколько выросла в сентябре. Это произошло в связи с увеличением официального обменного курса с 7,989 грн./долл. до 8,01 грн./долл., а также c ослаблением доллара к ведущим мировым валютам, что повлияло прежде всего на долларовый объем обязательств Украины перед МВФ, объяснил экономист.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на данные Минфина, государственный долг Украины на конец сентября т.г. составил 204 млрд. 037 млн. 688,63 тыс. грн., или 25 млрд. 472 млн. 869,99 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 121 млрд. 490 млн. 434,48 тыс. грн., или 15 млрд. 167 млн. 345,13 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 82 млрд. 547 млн. 254,15 тыс. грн., или 10 млрд. 305 млн. 524,86 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 75 млрд. 584 млн. 381,75 тыс. грн., или 9 млрд. 436 млн. 252,40 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 63 млрд. 713 млн. 473,80 тыс. грн., или 7 млрд. 954 млн. 241,42 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 11 млрд. 870 млн. 907,95 тыс. грн., или 1 млрд. 482 млн. 010,98 тыс. долл.