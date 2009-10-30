S&P пересмотрело прогноз по рейтингам Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело прогноз по суверенным кредитным рейтингам Украины с «Позитивного» на «Стабильный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, в то же время подтверждены долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Украины: по обязательствам в иностранной валюте — на уровне «CCC+/С»; по обязательствам в национальной валюте — на уровне «В-/С». Кроме того, подтвержден рейтинг по национальной шкале — на уровне «uaBBB».

«Пересмотр прогноза отражает недавно возобновившуюся неопределенность относительно выполнения условий программы Международного валютного фонда (МВФ) о предоставлении этой стране стабилизационного кредита до предстоящих президентских выборов (17 января 2009 г.)», — заявил кредитный аналитик Standard & Poor’s Фрэнк ГИЛЛ.

Также отмечается, что недавние, обусловленные политическими факторами предложения увеличить социальные расходы подразумевают, что дефицит консолидированного общественного сектора (включая перечисления «Нафтогазу») превысит 10% ВВП в 2009 г., что также отражает более низкое, чем заложено в бюджете, поступление доходов.

Кроме того, существует неопределенность по поводу того, будет или нет в действительности увеличен размер минимальной зарплаты — в связи с несогласованностью, существующей по этому вопросу среди различных ветвей власти и противоборствующих политических сил относительно возможности такой политики в отношении заработной платы (и, соответственно, роста пенсионного дефицита, который такая политика предполагает).

В сообщении указывается, что до решения этого вопроса предоставление следующего запланированного транша кредита МВФ на 3,9 млрд. долл., по всей вероятности, будет отложено, что опять приведет к дефициту финансового счета Украины. Это, в свою очередь, может негативно повлиять на доверие инвесторов к банковской системе и на стабильность валютного курса.

S&P отмечает, что качество активов банковской системы Украины продолжает ухудшаться, что приводит к увеличению условных обязательств правительства и негативно влияет на экономический рост. Более того, в отсутствие финансирования со стороны МВФ источники бюджетного финансирования, по всей видимости, будут ограничены, что повышает риск того, что дефицит будет монетизирован.

Прогноз «Стабильный» отражает сбалансированность рисков по суверенным рейтингам. Слабые институты и относительно короткие политические циклы в Украине препятствуют реализации жизненно важных, по мнению рейтингового агентства, бюджетных и структурных реформ, а также финансовой устойчивости государства в долгосрочном периоде.

«Если Украина будет выполнять условия программы МВФ, это может заложить основы для более устойчивого роста и более высоких бюджетных показателей в долгосрочном периоде и, следовательно, приведет к повышению суверенных рейтингов, — подчеркнул Ф.ГИЛЛ. — С другой стороны, дальнейшее невыполнение условий программы, а также введение мер особого характера может дестабилизировать экономику, а также уменьшить доверие к финансовой системе, в свою очередь, приводя к оттоку капитала, с негативным последствиями для суверенных рейтингов Украины».