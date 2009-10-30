Межбанк: доллар продолжает дешеветь

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1080/8,1370 грн./долл., к 12:00 цены понизились до 8,1050/8,1250 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0920/8,1180 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 15:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,95 грн. за швейцарский франк.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2791/0,2802 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2789/0,2798 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2784/0,2794 грн./рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,05 рублей за доллар (-0,2250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4826/1,4828 долл./евро, а к 15:00 снизились до 1,4800/1,4802 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,0225/12,0695 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 12,0110/12,0440 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли минимума – 11,9610/11,9940 грн./евро.