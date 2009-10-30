ФГ «Страховые традиции» ликвидируется

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг Украины (Госфинуслуг) сообщает о ликвидации ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции».

Соответствующее сообщение размещено на сайте Госфинуслуг.

По информации комиссии, 3 сентября т.г. на общем собрании акционеров ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции» было принято решение о прекращении деятельности общества с последующей его ликвидацией.

22 сентября т.г. по сообщению государственного регистратора Подольской районной в г. Киеве государственной администрации в Единый государственный реестр была внесена запись о прекращении ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции».

Объявление о ликвидации ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции» было размещено в Бюллетене государственной регистрации № 134 (19) от 28 сентября 2009 года. Ответственное лицо – Дмитрий ЯКИМОВИЧ, срок приема требований кредиторов – не менее двух месяцев со дня публикации объявления о ликвидации.

Госфинуслуг сообщает, что для удовлетворения требований кредиторов и для получения дополнительной информации о прекращении деятельности ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции» необходимо обращаться по адресу: 04080, г. Киев, ул. Викентия Хвойко, 15/15, офис 2 (вход со стороны проходной завода «ТОМАК»). Ответственный работник – Вадим ДЕРКАЧЕНКО.

Также отмечается, что страхователи ЗАО «ФГ «Страховые традиции» для подачи заявлений на получение страхового возмещения и справок должны обращаться по вышеуказанному адресу.

При этом комиссия отмечает, что в случае препятствий в доступе в помещение страховой компании или отказа сотрудниками компании или другими лицами в приеме заявлений, претензий, других документов необходимо обращаться в Госфинуслуг.

Сообщается, что комиссией уже зафиксированы случаи уклонения и препятствования работниками ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции» удовлетворению требований клиентов. По этим фактам направлены обращения в Генеральную прокуратуру Украины и Министерство внутренних дел Украины.

Справка УНИАН. Госфинуслуг аннулировала все лицензии на осуществление страховой деятельности ЗАО «Финансовая группа «Страховые традиции» в связи с многочисленными нарушениями требований действующего законодательства в сфере предоставления финансовых услуг.