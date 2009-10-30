Доля проблемных кредитов в украинских банках составляет 34%

Международное рейтинговое агентство Fitch оценивает среднюю долю проблемных кредитов в общем кредитном портфеле украинских банков на уровне 34%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор подразделения по финансовым организациям агентства Fitch Ольга ИГНАТЬЕВА во время IV Ежегодной конференции Fitch Ratings в Украине в пятницу.

"В среднем уровень проблемных кредитов, по нашим данным, составляет 34%, что является значительным приростом с 13% на конец 2008 года", - сказала О.ИГНАТЬЕВА, добавив при этом, что удельный вес проблемных кредитов в каждом отдельно взятом банке может существенно отличаться от среднего показателя.

Согласно исследованиям Fitch, в проблемных кредитах более половины (52%) занимают кредиты в сфере строительства, недвижимости и розничном сегменте.

Как сообщал УНИАН, по данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 октября проблемные кредиты составляли 7,1% от общего кредитного портфеля.