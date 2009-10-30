Fitch: украинским банкам нужна докапитализация

Для продолжения нормального функционирования украинской банковской системе нужна докапитализация в объеме около 100 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила директор подразделения по финансовым организациям агентства Fitch Ольга ИГНАТЬЕВА в ходе IV Ежегодной конференции Fitch Ratings в Украине в пятницу.

"Приблизительно 100 миллиардов (гривен) системе необходимо для того, чтобы она продолжала функционировать", - сказала О.ИГНАТЬЕВА.

На конец первого полугодия, по данным Fitch, украинские банки уже получили около 34 млрд. грн. дополнительного капитала. Самые большие вливания были осуществлены в капитал государственных банков и банков с иностранным капиталом.

В свою очередь, заместитель директора департамента банковского надзора и регулирования Национального банка Украины Руслан ГРИЦЕНКО в ходе конференции заявил, что проведенная ранее диагностика банков выявила необходимость докапитализации 56 банков на общую сумму 30 млрд. грн.

Из этих 30 млрд. грн. уже внесены в капитал финучреждений около 15 млрд. грн., еще 5 млрд. грн. должны быть внесены до конца нынешнего года и около 10 млрд. грн. будут внесены государством в рамках рекапитализации трех финучреждений.