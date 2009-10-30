Эксперт: в октябре гривня укрепилась на 1,8%

В октябре т.г. гривня укрепилась по отношению к доллару на 1,8%.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, межбанковский валютный рынок в настоящее время продолжает находиться в боковом тренде в рамках коридора 8,05-8,25 грн./долл. В пятницу, 30 октября, украинская валюта укрепилась к доллару на 0,4%, напомнил экономист.

А.БЛИНОВ подчеркнул, что за последнюю неделю октября гривня шаг за шагом смогла накопить укрепление к американской валюте на 0,5%. Он также отметил, что Нацбанк провел в пятницу целевой аукцион для физлиц-заемщиков, продав 987 тыс. швейцарских франков пяти коммерческим банкам по курсу 7,95 грн./швейцарский франк.

Как сообщал УНИАН, сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,1080/8,1370 грн./долл., к 12:00 цены понизились до 8,1050/8,1250 грн./долл.

К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0920/8,1180 грн./долл.