Кабмин перечислил 100 млн. грн. на борьбу с гриппом

Правительство уже перечислило Министерству здравоохранения 100 млн. грн. из Резервного фонда Кабинета Министров для приобретения медикаментов, медицинского оборудования, предотвращения распространения эпидемии гриппа.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров.

Министерство здравоохранения уже осуществляет поставки необходимых лекарств и оборудования в регионы, где зафиксированы вспышки болезни, добавили в Кабмине.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на внеочередном заседании Кабмина по поводу эпидемической ситуации, которая сложилась в западных регионах Украины, сообщила, что правительство в целом выделило 0,5 млрд. грн. для закупки необходимых лекарств для лечения высокопатогенного гриппа, а также масок, аппаратов искусственного дыхания, которые будут доставлены в аптеки во всех областях.