CIT Group объявила о банкротстве
09:50, 02 ноября 2009Финансы
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Долги составили 10 млрд долл.
Одна из крупнейших финансовых корпораций США – CIT Group – объявила о банкротстве, пытаясь таким способ реструктуризировать свои долги, составляющие на настоящий момент около $10 млрд.
Банкротство CIT Group – одно из крупнейших в американской корпоративной истории.
CIT Group – один из основных источников инвестиций в мелкий и средний бизнес в США, передает BBC.
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