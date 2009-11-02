Одна из крупнейших финансовых корпораций США – CIT Group – объявила о банкротстве, пытаясь таким способ реструктуризировать свои долги, составляющие на настоящий момент около $10 млрд.

Банкротство CIT Group – одно из крупнейших в американской корпоративной истории.

CIT Group – один из основных источников инвестиций в мелкий и средний бизнес в США, передает BBC.