Наличный доллар немного понизился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,10 грн./долл., продают – по 8,17 грн./долл. Курс незначительно понизился по сравнению с 1 ноября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,97-8,15 грн./долл., по продаже – в пределах 8,14-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 1% по сравнению с 1 ноября, и сегодня составляет 11,95 грн./евро, продажи – повысился на 0,2% - до 12,18 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,77-12,12 грн./евро, по продаже – в пределах 12,05-12,30 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 1 ноября, понизился на 0,6% и составляет в среднем 0,2720 грн./рубль, продажи – повысился на 0,5% - до 0,2829 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,28-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,09 грн./долл., продажи – 8,18 грн./долл. Курс незначительно изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,97-8,12 грн./долл., по продаже – в пределах 8,15-8,25 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,8% с 1 ноября, и сегодня составляет 11,97 грн./евро, продажи – повысился на 0,5% - до 12,21 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,77-12,02 грн./евро, по продаже – в пределах 12,10-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 1 ноября, понизился на 2% – до 0,2694 грн./рубль, продажи – повысился на 0,7% - до 0,2839 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,22-0,276 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,281-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,03/8,19 грн., евро – 11,95/12,30 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,05/8,20 грн., евро – 11,70/12,30 грн., рубль – 0,26/0,29 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,13/8,19 грн., евро – 12,00/12,20 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 2 ноября, составляет: гривни к доллару США – 7,993, к евро – 11,82964, к российскому рублю – 0,27516.