На торгах в Азии доллар снижается

Доллар США снижается к корзине валют утром в понедельник, в то время как евро усиливает позиции относительно американской валюты, сообщает Рейтер.

Доллар, который, как правило, укрепляется, когда усиливаются опасения относительно состояния мировой экономики, остается выше отметки 76 к корзине основных валют, однако потерял около 0,2 процента и опустилась до уровня 76,131.

Евро прибавил к доллару 0,3 процента по сравнению с вечером пятницы, когда он потерял более 0,8 процента, и разместился выше уровня 1,4770.

Японская иена прекратила рост, поскольку игроки стали скупать австралийский доллар на ожиданиях, что австралийский Центробанк поднимет на этой неделе процентную ставку.

Австралия улучшила в понедельник экономический и бюджетный прогноз, что и усилило ожидания повышения ставки.

Избавляться от доллара и иены трейдеров также заставляют неплохие китайские данные, свидетельствующие о восстановлении промышленного сектора Поднебесной.