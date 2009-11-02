В США число дефолтов по кредитам сократилось до 4,22% выданных займов
10:42, 02 ноября 2009Финансы
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США. По итогам августа текущего года число дефолтов по кредитам у предприятий малого и среднего бизнеса сократилось с 4,35% до 4,22% общего количества выданных займов.
Улучшение ситуации с плохими кредитами может не столь радикальное, как хочется, но важен сам факт - количество просроченных займов уменьшается. Американский бизнес спасает свое лицо, понимая, что кризис завершится и надо будет получать кредиты вновь.
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