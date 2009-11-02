В Италии индекс цен производителей упал 0,3%

Италия. Индекс цен производителей в сентябре упал 0,3%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение с начала года составило 7,9%. Индекс цен потребителей в октябре вырос на 0,1%, в годовом исчислении индекс вырос на 0,3%.

То обстоятельство, что итальянская экономика в отличие от других стран ЕС избежала дефляции - положительный фактор. Но снижение цен производителями очень негативно сказывается на экономической устойчивости страны. Может так сложиться, что со временем населению придется за счет своих доходов оплатить убытки бизнеса от снижения цен на промпродукцию.