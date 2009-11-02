Межбанк открылся снижением доллара

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся снижением котировок – 8,0930/8,1255 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали до 0,2772/0,2784, котировки по евро-гривне ушли вниз – 11,9530/12,0400. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снизились – 1,4774/76 (пятницу – 1,4826/1,4828).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре CHF/UAH с ценой отсечения 7,9500.