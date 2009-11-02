КМУ просит ВР срочно пересмотреть бюджет-2008 в связи с гриппом

Кабинет Министров Украины обратится в Верховную Раду с просьбой внести изменения в Госбюджет на текущий год, чтобы предусмотреть дополнительные средства на борьбу с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета заявил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

Он напомнил, что правительство выделило из бюджета за счет перераспределения средств 500 млн. грн. на борьбу с эпидемией, но этих средств может не хватить.

«Мы завтра обратимся в Верховную Раду со срочным предложением о внесении изменений в бюджет, поскольку перераспределения, сделанного правительством, может не хватить и нам нужны дополнительные ресурсы», - сказал А.ТУРЧИНОВ.