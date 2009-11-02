Доллар и евро на межбанке растут

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0930/8,1255, к 12:00 цены выросли до 8,1250/8,1450 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2772/0,2784, к 12:00 цены поднялись до 0,2785/0,2795. На российском валютном рынке курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 29,1571 (+0,1071).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4774/1,4776, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,9530/12,0400, к 12:00 цены ушли вверх – 12,0110/12,0280.